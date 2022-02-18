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Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

18.02.2022 15:38
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Lüksemburg'daki Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimine, kadınlarda mücadele eden VakıfBank ve Fenerbahçe Opet de katıldı.

Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad; VakıfBank ise Polonya'nın Developres Rzeszow takımı ile eşleşti.

Organizasyonun yarı finalinde, VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe Opet-Lokomotiv Kaliningrad eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final karşılaşmaları, 8-17 Mart tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) - Dinamo Moskova (Rusya)

Vero Volley Monza (İtalya) - A.Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

Developres Rzeszow (Polonya) - VakıfBank

Lokomotiv Kaliningrad (Rusya) - Fenerbahçe Opet???????

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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