Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti

20.08.2022 20:34
Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti

Fenerbahçe, pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk çalışmaları yapıldı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Joshua King de tedaviyle tamamladı. Pedro ve Lemos ise antrenmanın tamamında takımla çalıştılar.

Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti - Son Dakika

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