Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.08.2022 23:27
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazertesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, pazertesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise günü bireysel yaptığı özel çalışma ile geçirdi.

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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