YENİ sezon hazırlıklarına Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, günü tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın hazırlık maçında Portekiz ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Portekiz Kampında Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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