Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor

13.09.2022 13:44
Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sonrasında sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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