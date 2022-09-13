Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sonrasında sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Rennes maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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