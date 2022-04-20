Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

20.04.2022 16:31
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon sonrası iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel idmanlarla sona ererken, Shakhtar Donetsk maçında görev yapan oyuncular yenileme idmanıyla günü tamamladı.

Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai günü tedavi ile geçirdi.

Fenerbahçe yarın yapacağı idmanın ardından Rize'ye gidecek.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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