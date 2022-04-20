Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon sonrası iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel idmanlarla sona ererken, Shakhtar Donetsk maçında görev yapan oyuncular yenileme idmanıyla günü tamamladı.

Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai günü tedavi ile geçirdi.

Fenerbahçe yarın yapacağı idmanın ardından Rize'ye gidecek.