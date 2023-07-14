Defans hattının muhafızı olacak! Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini tamamlamak üzere - Son Dakika
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Defans hattının muhafızı olacak! Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini tamamlamak üzere

14.07.2023 09:00

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun ardından Udinese'de forma giyen stoper Rodrigo Becao'yu da transfer etmek üzere. Kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda Fenerbahçe, Udinese'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Becao, geçen sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkarken, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Savunmada Alexander Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Udinese'de top koşturan stoper Rodrigo Becao'ya da imza attırmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Udinese ile her konuda anlaşmaya vardı.

KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Becao için Udinese'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Kulüpler arasında son detayların konuşulduğu ve transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Becao geçen sezon Udinese formasıyla ligde 28 maça çıktı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 11 kez sarı kart gören futbolcu, hiç kırmızı kart görmedi.

Savunmanın bel kemiği olacak! Fenerbahçe'nin Becao'yu resmen açıklaması an meselesi
Savunmanın bel kemiği olacak! Fenerbahçe'nin Becao'yu resmen açıklaması an meselesi
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Udinese Calcio, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Defans hattının muhafızı olacak! Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini tamamlamak üzere - Son Dakika


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SON DAKİKA: Defans hattının muhafızı olacak! Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini tamamlamak üzere - Son Dakika
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