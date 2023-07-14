Defans hattının muhafızı olacak! Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini tamamlamak üzere

Savunmada Alexander Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Udinese'de top koşturan stoper Rodrigo Becao'ya da imza attırmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Udinese ile her konuda anlaşmaya vardı.

KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Becao için Udinese'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Kulüpler arasında son detayların konuşulduğu ve transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Becao geçen sezon Udinese formasıyla ligde 28 maça çıktı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 11 kez sarı kart gören futbolcu, hiç kırmızı kart görmedi.