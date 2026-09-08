Fenerbahçe, Roma maçının hazırlıklarında taktik çalışmalara ağırlık verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Roma maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.