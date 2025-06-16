Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul\'a getirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosuna katmayı planladığı Rus futbolcu Matvey Kislyak'ın şartlarını sordu.
Sports Digital'in haberine göre 19 yaşındaki genç yıldız Matvey Kislyak ile temasa geçen Fenerbahçe, genç futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun şartlarını sordu. Ardından Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Matvey Kislyak, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova forması altında çıktığı 33 maçta 4 gol atarken, 1 de asiste imza atmıştı.
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