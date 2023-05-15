Fenerbahçe, Ryan Kent'i renklerine bağladı!

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Kent ile mutlu sona ulaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız ile anlaşmaya vardı.
Daha önce Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürülmüştü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent'e talip olduğunu duyurmuştu.
Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, Kent için çıkan Fenerbahçe haberlerinin doğru olduğuna inanmadığını söylemişti. Beale, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Ryan Kent birkaç yıldır önemli bir oyuncumuz ve bunu kendi aramızda konuştuk" demişti.
Rangers'ta bu sezon 44 maça çıkan İngiliz futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 10 da asist kaydetti.
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