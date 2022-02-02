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Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçı 19 Şubat'ta oynanacak - Son Dakika

Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçı 19 Şubat'ta oynanacak

02.02.2022 19:54
Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçı 19 Şubat'ta oynanacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçların yeni takvimi açıklandı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen maçların yeni takvimi açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ertelenen 11, 12, 13 ve 14. hafta maçlarının 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacağı kaydedildi.

Ligin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe Safiport- Beretta Famila Schio maçının, 19 Şubat Cumartesi günü yapılacağı aktarıldı.

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Beretta Famila, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçı 19 Şubat'ta oynanacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maçı 19 Şubat'ta oynanacak - Son Dakika
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