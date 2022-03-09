Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

09.03.2022 10:46
Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Letonya ekibi TTT Riga ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Letonya ekibi TTT Riga ile karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçını 77-56 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Fenerbahçe, yarın rakibine üstünlük kurması halinde seride durumu 2-0 yapacak ve üst üste 2. kez Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

TTT Riga'nın sahadan galip ayrılması durumunda seri üçüncü ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde üçüncü müsabaka ise 16 Mart Çarşamba günü yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe, basketbol, Letonya, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor - Son Dakika


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