Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'mızın 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amanda Zahui ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Amanda Zahui'ye teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Amanda Zahui ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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