Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Fildişi Sahili asıllı İsveçli oyuncu Amanda Agnes Sofia Zahui Bazoukou ile yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'mızın 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amanda Zahui ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Amanda Zahui'ye teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Amanda Zahui ile yollar ayrıldı - Son Dakika