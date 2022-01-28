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Fenerbahçe Safiport, Sopron Basket'e konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe Safiport, Sopron Basket'e konuk olacak

28.01.2022 11:44
Fenerbahçe Safiport, Sopron Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Macaristan ekibi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 maçı ertelenen Fenerbahçe Safiport, grupta oynadığı 11 mücadelede 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Bir müsabakası tehir edilen Sopron Basket ise çıktığı 12 müsabakanın 8'ini kazandı, 4'ünden mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sopron Basket ile İstanbul'da oynadığı maçı 73-47 kazanmıştı.

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Fenerbahçe, Macaristan, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport, Sopron Basket'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport, Sopron Basket'e konuk olacak - Son Dakika
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