Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi; Talisca ve Çağlar yok - Son Dakika
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi; Talisca ve Çağlar yok

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA\'ya bildirdi; Talisca ve Çağlar yok
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı; listede Lukaku, Greenwood ve Kante gibi yıldızlar bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, organizasyon için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı.

Defans: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir.

Orta saha: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi; Talisca ve Çağlar yok - Son Dakika

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