Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi\'nde 3-0 Kaybetti

Fenerbahçe Medicana, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Sarı-lacivertli ekibin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip gelmesi, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.

Salon: Polazzo Wanny

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

Scandicci: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Franklin, Graziani)

Fenerbahçe: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L) (Milenkovic,Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya)

Setler: 25-23, 31-29, 25-19)

Süre: 93 dakika (29, 38, 26) - İSTANBUL