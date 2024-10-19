Fenerbahçe Samsunspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bu akşam Samsun'a gidecek.
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