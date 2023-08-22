Fenerbahçe formasıyla ilk maçına devam edemeyen Cengiz Ünder, taraftarın yüreğine su serpti

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. İlk kez giydiği sarı-lacivertli formayla asist yapan Cengiz Ünder, karşılaşmaya devam edemedi. Son durumu hakkında maç sonrası bilgilendirme yapan Ünder, iyi olduğunu belirtti.

"SADECE KRAMP GİRDİ"

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, "Zemin biraz ağırdı. Bizi etkiledi. Bazı oyunculara, bana da kramp girdi. Ama iyi durumdayım. Çok daha iyi olacağım. Sadece kramp girdi. Çok daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

"GURUR VERİCİYDİ"

Dzeko'ya attırdığı gole ilişkin de konuşan Cengiz, "Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Genelde bu vuruşları çok iyi yapan birisi. Onu görünce kesiyorum ben. Zaten buraya gelinde ona çok gol attıracağım dedim. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe formasıyla oynamak gurur vericiydi. İlk asistimi yaptım, bunların devamı gelecek." dedi.