Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ile Anlaştı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sertaç Şanlı, 2023-2025 yıllarında da görev yaptığı Fenerbahçe'de 1 Avrupa Ligi ile ikişer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.