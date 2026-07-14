Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ile Anlaştı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sertaç Şanlı, 2023-2025 yıllarında da görev yaptığı Fenerbahçe'de 1 Avrupa Ligi ile ikişer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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