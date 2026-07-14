Fenerbahçe Sertaç Şanlı ile Anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe Sertaç Şanlı ile Anlaştı

Fenerbahçe Sertaç Şanlı ile Anlaştı
14.07.2026 13:33
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Fenerbahçe, tecrübeli pivot Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, pivot oyuncusu Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'yı kadrosuna dahil etti. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı başarıyla terleten, ikinci EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere bu dönemde kazandığımız başarılarda pay sahibi olan Milli pivot Sertaç Şanlı ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan, kazandığı başarılarla adını Sarı Mirasımıza yazdıran Sertaç Şanlı'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin!' diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Sertaç Şanlı ile Anlaştı - Son Dakika

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