Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında - Son Dakika
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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

18.04.2022 20:53
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla yarın dostluk maçı yapacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.


- İstanbul
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında
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Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında - Son Dakika


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