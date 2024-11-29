Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı. Maçta Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle galip gelen Fenerbahçe, 2. galibiyetini aldı.

29.11.2024 01:11
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FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 2'nci galibiyetini elde etti ve puanını 8'e çıkardı. Slavia Prag ise 3'üncü mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk oldu. Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetti. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi golle başladı. 7'nci dakikada soldan Provod'un ortasına ön direkte Chory dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Golün ardından etkili oyununu sürdüren Slavia Prag'a, Fenerbahçe savunması geçit vermedi. 35'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazından Dzeko, topla birlikte hareketlendikten sonra çizgi üzerinde kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu sonuçla bitti.

İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'ler ile devam etti. Karşılaşmanın 85'inci dakikası geçerken Fenerbahçe mücadelede öne geçti. Soldan Mert'in arka direğe ortasında Tadic, gelen topu tekte içeri çevirdi. Kale önüne gelen topu En-Nesyri tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 2'nci galibiyetini elde etti ve puanını 8'e çıkardı. Slavia Prag ise 3'üncü mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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