Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus 'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

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