Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 Yendi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yendi. Müsabakanın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, 5. dakikada Szymanski'nin golüyle öne geçti. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galibiyeti elde etti.

13.07.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yendi.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho sahaya Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Rodrigo Becao, Luan Peres, Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Rade Krunic, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Umut Nayir ise yedek soyundu.

Strasbourg ise Dreyer, Emegha, Mwanga, Diarra, Sylla, Senaya, Doukoure, Ouotro, Ferro, Sebas ve Sobol ilk 11'ini tercih etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Dusan Tadic ve Çağlar Söyüncü oyundan alınırken, Rodrigo Becao ile Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. 61. dakikada Dominik Livakovic-İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz-Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski-Rade Krunic ve Bright Osayi-Samuel-Yiğit Efe Demir değişiklikleri yapıldı.

Portekizli çalıştırıcı, 72. dakikada Edin Dzeko'nun yerine Umut Nayir'i, Fred'in yerine ise Miha Zajc'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de son değişiklikler 78. dakikada yapıldı. Ryan Kent yerini Emre Mor'a, Jayden Oosterwolde ise Emir Ortakaya'ya bıraktı. Alexander Djiku da Yusuf Akçiçek ile yer değişti.

Maçtan dakikalar

Müsabakanın ilk yarısını oldukça üstün oynayan Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında golü bulmayı başardı.

Ön alanda baskı sonucunda Çağlar Söyüncü, kazandığı topu Sebastian Szymanski ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topu ceza yayına kadar sürdükten sonra yaptığı etkili vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 33. dakikada Dusan Tadic'in etkili ortasında direkt ağlarla buluşan top sonucunda farkı 2'ye çıkardı.

37. dakikada sarı-lacivertliler bir gol daha buldu. Tadic'in pasında sağdan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden arka direğe sert ortasında altıpasın sağında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Ryan Kent ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Üst üste şık paslar sonucunda ceza sahası içinde Oosterwolde'den aldığı ara pasına penaltı noktası civarından gelişine etkili vuran Edin Dzeko'nun şutunda top ağlara gitti.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da pozisyona giremedi ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İdeale yakın 11'le sahaya çıktı

Fenerbahçe, Strasbourg karşısında ideale en yakın ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacakları müsabaka öncesindeki son hazırlık müsabakasında ideal 11'ini sahaya sürdü.

Tadic sağda oynadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, maçta sağ kanatta görev aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde geçen sezon sol kanatta etkili bir performansa imza atan 35 yaşındaki oyuncuyu Strasbourg'a karşı ters kanatta oynattı.

Tadic, burada oynadığı sürede de dikkati çeken bir performans ortaya koyarken 33. dakikada takımının 2. golüne imza attı.

Kaynak: AA

Strasbourg, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 22:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement