Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 Yendi

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yendi.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho sahaya Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Rodrigo Becao, Luan Peres, Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Rade Krunic, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Umut Nayir ise yedek soyundu.

Strasbourg ise Dreyer, Emegha, Mwanga, Diarra, Sylla, Senaya, Doukoure, Ouotro, Ferro, Sebas ve Sobol ilk 11'ini tercih etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Dusan Tadic ve Çağlar Söyüncü oyundan alınırken, Rodrigo Becao ile Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. 61. dakikada Dominik Livakovic-İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz-Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski-Rade Krunic ve Bright Osayi-Samuel-Yiğit Efe Demir değişiklikleri yapıldı.

Portekizli çalıştırıcı, 72. dakikada Edin Dzeko'nun yerine Umut Nayir'i, Fred'in yerine ise Miha Zajc'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de son değişiklikler 78. dakikada yapıldı. Ryan Kent yerini Emre Mor'a, Jayden Oosterwolde ise Emir Ortakaya'ya bıraktı. Alexander Djiku da Yusuf Akçiçek ile yer değişti.

Maçtan dakikalar

Müsabakanın ilk yarısını oldukça üstün oynayan Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında golü bulmayı başardı.

Ön alanda baskı sonucunda Çağlar Söyüncü, kazandığı topu Sebastian Szymanski ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topu ceza yayına kadar sürdükten sonra yaptığı etkili vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 33. dakikada Dusan Tadic'in etkili ortasında direkt ağlarla buluşan top sonucunda farkı 2'ye çıkardı.

37. dakikada sarı-lacivertliler bir gol daha buldu. Tadic'in pasında sağdan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden arka direğe sert ortasında altıpasın sağında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Ryan Kent ayak koydu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Üst üste şık paslar sonucunda ceza sahası içinde Oosterwolde'den aldığı ara pasına penaltı noktası civarından gelişine etkili vuran Edin Dzeko'nun şutunda top ağlara gitti.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da pozisyona giremedi ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İdeale yakın 11'le sahaya çıktı

Fenerbahçe, Strasbourg karşısında ideale en yakın ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacakları müsabaka öncesindeki son hazırlık müsabakasında ideal 11'ini sahaya sürdü.

Tadic sağda oynadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, maçta sağ kanatta görev aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde geçen sezon sol kanatta etkili bir performansa imza atan 35 yaşındaki oyuncuyu Strasbourg'a karşı ters kanatta oynattı.

Tadic, burada oynadığı sürede de dikkati çeken bir performans ortaya koyarken 33. dakikada takımının 2. golüne imza attı.