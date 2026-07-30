Fenerbahçe, Sturm Graz Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Avusturya temsilcisi Strum Graz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ikinci eleme turunda dün deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan sarı-lacivertliler, Strum Graz müsabakası öncesinde ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.