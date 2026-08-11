Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Geçti

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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, play-off turunda Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk oldu. Graz Liebenau Stadyumu'nda TSİ 21.30'da başlayan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çaldı. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Marcos Cerdan üstlendi.

Ev sahibi Sturm Graz mücadeleye "Khudiakov, Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo, Stankovic, Weinhandl, Seidl, Hödl, Kayombo, Jatta" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Fenerbahçe ise "Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" 11'iyle sahada yer aldı.

11'inci dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol taraftaki Kerem Aktürkoğlu pasını ceza sahası yayındaki Asensio'ya verdi. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Talisca'nın bekletmeden şutunda kaleci Khudiakov gole izin vermedi. 24'üncü dakikada Talisca'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Khudiakov bir kez daha gole engel oldu. 30'uncu dakikada sol tarafta topla buluşan Soglo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı. 38'inci dakikada Mitchell, sol taraftan kullandığı taç atışınada topu kale sahasına gönderdi. Stankovic'in kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada arka direkteki Malic'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. Fenerbahçe, 65'inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasındaki Talisca, Petrovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Alejandro Hernandez penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertliler, 66'ncı dakikada öne geçti. Penaltıyı kullanan Talisca, sol köşeden fileleri havalandırdı: 0-1. 76'ncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Beganovic'in şutunda Mert Günok gole engel oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, play-off turuna yükseldi.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Geçti - Son Dakika

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