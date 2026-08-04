Fenerbahçe, Sturm Graz ile Kapışıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Sturm Graz ile Kapışıyor!

Fenerbahçe, Sturm Graz ile Kapışıyor!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde avantajlı çıkmak için rakibe saygı duyduklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, ikinci karşılaşmaya avantajlı çıkmak istediklerini belirtti.

İyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini aktaran Kartal, "Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. Biz bir bütün olarak çok iyi hazırlandık. Rakibimiz farklı bir sistemle oynuyor. Çift santrfor oynuyorlar. Genç, koşan, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun oynuyorlar. Bunların farkındayız. En iyi şekilde hazırlandığımız düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi, güzel bir lig. Buradaki her maç birbirinden çekişmeli ve kaliteli. Her maç final havasında geçiyor. Yarın evimizde taraftar desteğiyle maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maçlar iki aşamalı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi için ekip olarak heyecanlandıklarını dile getiren Kartal, "Hep birlikte camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynuyordu. Fiziğinden ve en yatkın, en hazır oyuncumuzu o olduğu için onu tercih ediyoruz. İlk turda kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi. Takımım bunu hak etmişti. Turu geçmeyi başardık. Şu anda gelişiyoruz ama daha fazlasını yapmalıyız. Vedat Muric'i kadroya alacağız. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Takım kadrosunda olacaktır. Geçen haftada söyledim. biz ekip olarak tüm oyuncularımızdan çok memnunuz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Takımımızdaki tüm oyuncular bizim için değerli. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. " dedi.

İsmail Kartal, N'Golo Kante'ye ilişkin soruya "Kante aramıza geldi. Gayet iyi durumda ve çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak. İyi geldi, iyi durumda ve bizimle kadroda olacak. Kadroya eklenecek. Fiziksel olarak gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarın fizik ön planda olacaktır ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynayama çalışan bir takımız." yanıtını verdi.

Skriniar: "Avantajlı bir skor almak istiyoruz"

Fenerbahçe Futbol A Takım kaptanı Milan Skriniar, kazanarak avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi.

Camia için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Skriniar, "Bu maçın bizler, taraftarlar ve camia için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk maçı evimizde, taraftarımız önünde oynamak avantaj olacak. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Hep birlikte ikinci maç öncesi avantajlı bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarların antrenmana gelecek olmasının kendilerine ekstra motivasyon sağlayacağını aktaran Skriniar, şunları kaydetti:

"Ake'nin performansı benim için sürpriz olmadı. Kendisinin ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Çok profesyonel ve tecrübeli bir isim. Kendisi sadece bana değil tüm takıma yardımcı oluyor. Onunla oynuyor olmak bana iyi hissettiriyor. Birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak birlikte daha iyi olmak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar birlikte iyi iş çıkarttık. Hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Her zaman daha iyi olmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Milan Skriniar, İsmail Kartal, Sturm Graz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sturm Graz ile Kapışıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:13:56. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Sturm Graz ile Kapışıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.