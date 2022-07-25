Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yeni sezona hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yeni sezona hazır

25.07.2022 19:52
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yeni sezona hazır

Fenerbahçe, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala stadyumundaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala stadyumundaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitmesinin ardından başlayan yenileme, tamirat ve bakım işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Bu kapsamda çim sahanın zemini her yıl olduğu gibi yenilendi. Stadın çatısında tribünleri yağıştan koruyan membran değişim işlemlerinde sona gelinirken; basın tribününde bulunan ekranlar değişti.

Çeşitli boyama ve tamirat işlemlerinin de yapıldığı statta yedek kulübeleri ile çıkış tünelinin arkasında yer alan koltukların da yenilendiği ifade edildi. Bu tribün taraftarların daha konforlu bir ortamda maç izleyebilmesi için katlanabilir, modern koltuklarla yenilenirken, 404 kişilik blokta koltukların tamamına yakını satıldığı belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yeni sezona hazır - Son Dakika

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