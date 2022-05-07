Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak

07.05.2022 09:44
Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak

Süper Lig'in 36. Haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, siyah-beyazlılar karşısında galibiyet alıp, lig ikinciliği konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Süper Lig'in 36. Haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, siyah-beyazlılar karşısında galibiyet alıp, lig ikinciliği konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde önemli bir yükseliş yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, üst üste 7 maçını da kazandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla girerken, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

Kim Min-jae belirsiz

Fenerbahçe'de derbi öncesinde stoper Kim Min-jae'nin durumu merak konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunma oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla taraftarların en güvendiğin isimler arasında yer aldı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle son 3 antrenmanda takımla beraber çalışmadı. Min-jae'nin durumu maç saatinde belli olacak.

4 isim sınırda

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Söz konusu isimler cezalı duruma düşmesi halinde Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine çıkması muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Serdar Dursun. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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