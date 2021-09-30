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Fenerbahçe taraftar gruplarından SMA hastası Deniz bebeğe destek - Son Dakika

Fenerbahçe taraftar gruplarından SMA hastası Deniz bebeğe destek

30.09.2021 19:14

Fenerbahçe taraftar gruplarından "Sevgi Eylem Gerektirir" ve "Grup Lacivert", SMA hastası Deniz Elmas bebeğin tedavisi için mali destek organizasyonu düzenledi.

Fenerbahçe taraftar gruplarından "Sevgi Eylem Gerektirir" ve "Grup Lacivert", SMA hastası Deniz Elmas bebeğin tedavisi için mali destek organizasyonu düzenledi.

Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Ülker Stadı yakınında bulunan Yoğurtçu Parkı'nda bir stant açan taraftar grupları, Deniz bebek için yardım topladı.

Burada açıklamada bulunan gönüllülerden Alper Üstek, Deniz bebeğin hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Evlatla sınanmanın zorluğuna dikkati çeken Üstek, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan bir çocuğun hayatını kurtarmak. Bu çocuğun hayatını kurtarmak sizlerin elinde. Küçük büyük demeden yardım etmeliyiz. İnşallah devletimizin de yardım etmesini bekliyoruz. Biz şu anda Fenerbahçe taraftar grubu olarak SMA hastası Deniz Elmas bebeğimize sahip çıktık. Tedavisi yurt dışında. İnşallah oraya göndermek istiyoruz ve başaracağız. Yüzde 65'lik bölümünü tamamladık. Şimdi gerisini tamamlamaya çalışıyoruz. Valilikten yardım toplamak için izin belgemizi aldık. Ailenin vermiş olduğu taahhütname neticesinde, olası vefatı halinde paraya dokunulmayacak. Toplanan yardım, aynı hastalığı taşıyan başka bir çocuğa gidecek."

Fenerbahçe taraftar gruplarından SMA hastası Deniz bebeğe destek
Fenerbahçe taraftar gruplarından SMA hastası Deniz bebeğe destek
Fenerbahçe taraftar gruplarından SMA hastası Deniz bebeğe destek
Fenerbahçe taraftar gruplarından SMA hastası Deniz bebeğe destek

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftar gruplarından SMA hastası Deniz bebeğe destek - Son Dakika Spor


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