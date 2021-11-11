Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?

Süper Lig'de üst üste 4 maçtır kazanamayan ve lider Trabzonspor'la puan farkı açılan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, son olarak Kayserispor maçında sarı-lacivertli taraftarların kendisine yönelik istifa çağrılarına yanıt verdi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"HANGİ ŞARTLARDA BU GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZI TARİH YAZACAKTIR"

"Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Taraftar hancıdır, gerisi yolcudur. Gönülden ve samimi her türlü eleştiriye saygımız sonsuzdur.

"TARAFTARLARIMIZ ŞANSIZLIK UNSURUNU UNUTMASIN"

Taraftarlarının, kötü giden bir maçta 'Üç üç' diye bağırmaları, beraberliği yakalayacak penaltıda ıslıklamaları, rakip gol kaçırınca ah vah yapmaları yakışıyor mu? Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Taraftarlarımız, şanssızlık unsurunu unutmasın. 5 penaltı aldık, 3'ünü kaçırdık. Basketbolda en iyi takımlara karşı son topta yenildik. 4 maçın 2'sini alsan tablo bambaşka olacaktı"