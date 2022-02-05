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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi

05.02.2022 20:11

Fenerbahçe taraftarları Başakşehir maçında tribünde Norveç bayrağı açarak Başkan Ali Koç'un "Ali Koç bırak git' etiketi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap." sözlerine gönderme yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerden Ali Koç'a göndermede bulundu.

"YÜZDE 49.7'Sİ NORVEÇ'TEN"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisine yapılan istifa çağrılarına ilişkin konuşan Başkan Ali Koç, "'Ali Koç bırak git' etiketi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var." demişti. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine tribünde açtıkları Norveç bayrağıyla Ali Koç'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a olay gönderme! Tribünde Norveç bayrağı açtılar
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Ülker Stadı, Fenerbahçe, Başakşehir, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi - Son Dakika
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