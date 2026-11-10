Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yarın 4. sırada Paris Basketbol deplasmanına çıkacak

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak.

Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 4. sırasında girdi.

Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet aldı. Fransa ekibi, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.