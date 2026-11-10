Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yarın 4. sırada Paris Basketbol deplasmanına çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yarın 4. sırada Paris Basketbol deplasmanına çıkacak

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Paris'teki Accor Arena'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak EuroLeague 11. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin, Paris Basketbol'a konuk olacak. 10 maçta 7 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 4. sırada; son üç maçını kazanan Fransa ekibi 4 galibiyetle 20 takımlı ligde 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak.

Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 4. sırasında girdi.

Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet aldı. Fransa ekibi, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
FenerbahçeBasketbolFransaParisSporSon Dakika

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