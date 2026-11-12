Fenerbahçe Tarfin, Paris Basketbol'a uzatma sonunda 111-109'luk skorla mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, Paris Basketbol'a uzatma sonunda 111-109'luk skorla mağlup oldu

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Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Paris Basketbol'a uzatma sonunda 111-109 yenildi. Sarı-lacivertliler 4. yenilgisini alırken Paris Basketbol 5. galibiyetini elde etti.

Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk olduğu Fransa ekibi Paris Basketbol'a uzatmada 111-109 yenildi.

Accor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 23-14 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 50-43 üstünlükle girdi.

Fenerbahçe Tarfin, ikinci devrede oyunu dengeledi. Üçüncü çeyreği 72-72, dördüncü periyodu ise 92-92 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın galibi, uzatma periyodunda belirlendi.

Paris Basketbol, iki takımın da skorer performans sergilediği uzatma periyodunun sonunda 111-109 galip geldi.

Frank Ntilikina 22 ve TJ Warren 19 sayıyla Fransa ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Talen Horton Tucker'ın 32 ve Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, 4. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 5. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
FenerbahçeBasketbolParisSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Tarfin, Paris Basketbol'a uzatma sonunda 111-109'luk skorla mağlup oldu - Son Dakika
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