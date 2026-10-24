Fenerbahçe Tarfin, Turgutlu Belediyespor'u 84-57 yenerek 5. haftada galip geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, Turgutlu Belediyespor'u 84-57 yenerek 5. haftada galip geldi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 ile geçti. İlk yarıyı 44-30, üçüncü periyodu 64-43 önde tamamlayan ev sahibi ekip, maçı kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Şevket Kutluhan Kanburoğlu

Fenerbahçe Tarfin: Olcay Çakır Turgut 7, Juskaite 13, Zeynep Şevval Gül 3, Pouye 14, Gieselsöder 7, Anderson 6, Sıla Kaplan, Alperi Onar 10, Tuana Vural, Holingsvorth 4, Selen Baş 3, Betts 17

Turgutlu Belediyespor: Cowling 20, Melike Yalçınkaya 3, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 5, Kovacevic 8, Şenay Zeybek 4, Hatice Öztosun 9, Nihan Dabakoğlu 6

1. Periyot: 17-16

Devre: 44-30

3. Periyot: 64-43

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 mağlup etti.

Kaynak: AA
FenerbahçeHalkbankSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Tarfin, Turgutlu Belediyespor'u 84-57 yenerek 5. haftada galip geldi - Son Dakika
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