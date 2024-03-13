Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: '3-0 kazandık diye her şey bitmedi' - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: '3-0 kazandık diye her şey bitmedi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk maçta galip geldikleri ama henüz turu geçmediklerini söyleyerek, '3-0 kazandık diye her şeyin bitmediğinin altını çizerek söylüyorum' dedi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe yarın saat 20.45'te evinde Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

13.03.2024 18:10
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk maçta galip geldikleri ama henüz turu geçmediklerini söyleyerek, "3-0 kazandık diye her şeyin bitmediğinin altını çizerek söylüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe yarın saat 20.45'te evinde Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sitemli ve tempo yapan bir takımına karşı oynayacaklarının altını çizen Kartal, "Biz orada 3-0 değil de maçı kazanmak ya da en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk. Onlar bir sistem takımı ama bizim kaliteli oyuncularımızın olduğunu ve kazanabileceğimizi biliyorduk. Net bir galibiyet aldık. Çok güzel bir maç oldu, güzel bir futbol akşamı oldu. Avantajlı geldik. 3-0 galibiz ama henüz turu garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Taraftarımız önünde aynı ciddiyette elimizden gelenin en iyisini yapıp mücadelemizi vererek bu turu geçmek istiyoruz. Çeyrek finale kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi taraftarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz"

Avrupa ve lig maçları olmak üzere art arda maçlar oynamalarıyla ilgili İsmail Kartal, "Rotasyon kısmen olabilir. Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra 1 gün dinlenebildik. Avrupa'dan sonraki maçlar zor geçiyor. Rakibimizin de maçı zor geçti. Daha iş bitmedi, oyuncularımız aynı şekilde mücadele edebilirsek yenebiliriz düşüncesinin bilincindeler. Yarın aynı ciddiyetle maçımızı oynayacağız. Rehavet olmaması gerekiyor. 3-0 kazandık diye her şeyin bitmediğinin altını çizerek söylüyorum. En büyük motivasyonumuz 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Kendi taraftarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Ligde şampiyon olacağımıza bütün takım olarak inanıyoruz"

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına takım olarak inandıklarını aktaran İsmail Kartal, "Şampiyon olacağımıza bütün takım olarak inanıyoruz. Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizi biliyoruz. Takımın enerjisi yüksek, fizik olarak iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda reaksiyon ortaya koymak kolay bir iş değil. Taktik disipline bağlı şekilde bunu başarabiliyoruz, bu önemli bir silah" şeklinde konuştu.

"Tadic, alışık olduğu için oynamaktan keyif alıyor"

Joshua King'in sakatlık durumu ve Dusan Tadic'in dinlendirilmemesiyle ilgili yöneltilen soruya Kartal, "Tadic bu periyoda alışkın bir oyuncu. Alışık olduğu için oynamaktan keyif alıyor. İrfan Can düzeldi, onun da girişiyle elimiz rahatladı. Kent de listede. King'in tedavisi devam ediyor. Net tarih belli değil" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: '3-0 kazandık diye her şey bitmedi' - Son Dakika

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