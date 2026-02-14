Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe, Trabzonspor\'u 3-2 mağlup etti
14.02.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenerek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek rakibine karşı 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Trabzon'da da 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu. 4 Kasım 2023'te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanırken, sonrasında 3'ü Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.

Trabzon'da 3-2'lik skorlar

İki tarafın mücadelesinde Trabzon'da oynanan son 3 sezona aynı skorlar tabelaya yansıdı. Sarı-lacivertliler, 17 Mart 2024 ve 3 Kasım 2024 tarihlerinden sonra bugün de 3 puanı 3-2'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda da rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:51
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a tavla ve kavuklu gönderme
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 23:42:14. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.