Spor

Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 Yendi!

14.02.2026 22:22
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Nwaiwu, Batagov, Lovik (Dk. 75 Nwakaeme), Oulai (Dk. 89 Savic), Folcarelli, Augusto (Dk. 64 Umut Nayir), Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante (Dk. 72 Nene), Guendouzi, İsmail Yüksek (Dk. 80 Yiğit Efe Demir), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Musaba), Talisca (Dk. 62 Cherif)

Goller: Dk. 6 Muçi, Dk. 43 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 15 Talisca, Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 48 Asensio (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Talisca, Dk. 43 Guendouzi, Dk. 66 Mert Müldür, Dk. 86 Ederson, Dk. 90+3 Semedo (Fenerbahçe) Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Onana, Dk. 45 Lovik, Dk. 51 Oulai (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Sağ taraftan Talisca'nın pasında ceza alanının sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Onana'nın solundan top filelere gitti: 2-3

66. dakikada Kante'nin pasında ceza alanı dışından Asensio'nun sert şutunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

85. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

88. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

Konuk takım karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 Yendi!
