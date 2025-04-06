Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 Yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

06.04.2025 22:01
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- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Osayi-Samuel, sağ tarafta ceza sahası çizgisi üzerinde Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu ilk olarak serbest vuruş olarak değerlendiren hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi.

51. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 1-1

60. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahası içine doldurulan topu Tadic, Skriniar'a aktardı. Skriniar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

64. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Talisca, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 3-1

77. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 4-1

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Alexander Djiku (Anderson Talisca dk. 46), Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic (Çağlar Söyüncü dk. 67), Sebastian Szymanski (İrfan Can Kahveci dk. 81), Allan Saint-Maximin (Oğuz Aydın dk. 67), Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 86)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Youssef En-Nesyri

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk (Serdar Saatçi dk. 70), Batista Mendy (Anthony Nwakaeme dk. 80), John Lundstram (Ozan Tufan dk. 65), Denis Draguş (Edin Visca dk. 65), Oleksandr Zubkov, Mustafa Eskihellaç (Cihan Çanak dk. 70), Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Danylo Sikan, Tim Jabol-Folcarelli, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Goller: Anderson Talisca (dk. 51 pen., 64 ve 77), Milan Skriniar (dk. 60) (Fenerbahçe) Denis Draguş (dk. 45+4) (Trabzonspor)

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Alexander Djiku, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Pedro Malheiro, John Lundstram, Stefan Savic (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika

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