Bu sezon da şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de taraftarlar, Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçı öncesi oyunculara sert tepki gösterdi.
Taraftarlar "Ali Koç istifa" ve "yönetim istifa" tezahüratları yaparken, Fenerbahçeli futbolcuların sahaya çıkış ve ilk 11'in sayıldığı anda oyunculara da tepki gösterilmesi dikkat çekti.
Tribünlerin yanı sıra stat dışında da Ali Koç ve yönetime karşı protesto sesleri yükseldi. Stat dışındaki taraftarlar "her yer Aziz her yer Yıldırım" sloganları attı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı - Son Dakika
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