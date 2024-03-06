Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 267. maçına çıkıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Eğitim Merkezi takımı, U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Serkan Gülle birinci, Ömer Kocabaş, Abdulsamet Uçar, Abdurrahman Çadır ve Efe Kılınç ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı, üst üste 3 yıl Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca, Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularından Ömer Altaş birinci, Ferhat Kocabaş ve Taha Çakmak üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcular ve antrenörler, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.