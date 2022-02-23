Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk olacak

23.02.2022 09:07
Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, tur için bugün Prag kentine gidecek.

Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak'ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren İrfan Can ile Kim Min-jae'nin kadroda yer alması beklenirken, belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil ile ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Pelkas ile Szalai, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 2 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.


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Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk olacak - Son Dakika


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