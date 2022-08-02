Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbolcuların sahada yaptıkları koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Kaynak: AA

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