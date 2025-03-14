Süper Lig devi Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında dün gece Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.
Bununla birlikte Kanarya'nın elden kaçırdığı gelir de ortaya çıktı. Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.
Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı - Son Dakika
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