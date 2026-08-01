Fenerbahçe UEFA Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe UEFA Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alandaki pas oyunlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Sturm Graz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe UEFA Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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