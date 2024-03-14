Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise\'i eleyerek çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Müsabakaya rotasyonlu kadroyla başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, ikinci yarıda Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu oyuna dahil etti.
Karadağlı hakem Dabanovic'in son düdüğü çalmasıyla birlikte, stat hoparlöründen " Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde. Yolumuz açık olsun" anonsu yapıldı.
17'lik Zeki Dursun ilk kez
Union SG maçı kadrosuna 6 genç oyuncuyu dahil eden Kartal, karşılaşmanın 90+2. dakikasında 17 yaşındaki Muhammet Zeki Dursun'u sahaya sürdü. Genç oyuncu bu sezon ilk kez A takımla sahaya çıktı. - İSTANBUL
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Türkiye'nin UEFA ülke puanı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferiyle birlikte belli oldu. UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan ülkemiz, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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