Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Maç hazırlığının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Belçika'ya gidecek.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yarın TSİ 20.00'de maçın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertliler maçın son antrenmanını da TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı stadyumda yapacak ve idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.