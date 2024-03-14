Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçta 3-0 yendiği Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL
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Türkiye'nin UEFA ülke puanı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferiyle birlikte belli oldu. UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan ülkemiz, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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