Fenerbahçe, Üst Tura Yükseldi
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Kerem'in pasında penaltı noktası üzerinde Talisca'nın şutunda top auta gitti.
72. dakikada sol kanattan Greenwood'un kullandığı köşe atışında ön direkte Talisca'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
73. dakikada Fred'in topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in plase vuruşunda kaleci Schulze gole izin vermedi.
Stat: Zabrze Arena
Hakemler: Lothar Dhondt, Romain Devillers, Nico Claes
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek (Bruno Durdov dk. 82), Dietnz (Maksym Khlan dk. 63), Urbanski, Ikia Dimi (Peter dk. 72), Ismaheel, Prekop (Sondre Liseth dk. 63)
Yedekler: Wiktor Kania, Patryk Warczak, Pawel Bochniewicz, Ondrej Zmrzly, Bastien Donio, Michal Rakoczy
Teknik Direktör: Michal Gasparik
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Mert Müldür dk. 88) Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Greenwood dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Musaba dk. 70), Asensio (İsmail Yüksek dk. 46), Talisca (Oğuz Aydın dk. 80)
Yedekler: Ederson, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Sacek (dk. 45+10) (Gornik Zabrze), Talisca (dk. 12 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sadilek, Janza, Janicki, Josema (Gornik Zabrze), Oosterwolde, Semedo, Greenwood, Fred, Guendouzi (Fenerbahçe)
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