Fenerbahçe Üyeleri Mehmet Fazlı Emanetoğlu'nu Uğurladı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu'nun vefat eden babası Mehmet Fazlı Emanetoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine merhumun ailesi ile yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ve sarı-lacivertli camiadan çok sayıda isim katıldı.

Mehmet Fazlı Emanetoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.